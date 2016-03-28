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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32616

Завтра в Сумы приедет жена президента Украины

14 марта супруга президента Украины Марина Порошенко посетит Сумскую область с рабочим визитом.

Первая леди ознакомится с работой Роменской центральной районной больницы, которая оказывает помощь более 72 тысячам жителей района.

Она осмотрит вновь инклюзивно-ресурсный центр в с. Косовщина, который обслуживает детей Сумского района и Миропольской ОТГ Краснопольского района.

Также супруга президента ознакомится с учебным процессом в опорной Косовщинской общеобразовательной школе и в Сумском государственном университете.

В ходе визита Марина Порошенко пообщается с работниками Сумского производственного предприятия «Стиль» Украинского общества глухих, которое специализируется на производстве одежды для военных Министерства обороны Украины и Национальной Гвардии Украины.

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