Сумские лучники отличились в Харькове

Участники соревновались только в личном зачете и разыгрывали путевки на Гран-при Румынии. В список самых метких попали и сумчане.
Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова стала первой, сумчанка Евгения Чибисова – второй. Среди мужчин первым стал наш Алексей Гунбин, второе занял Никита Шишкин.
Все они квалифицировались на Гран-при Румынии, который пройдет с 9 по 13 апреля в Бухаресте.
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