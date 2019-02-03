Сумские лучники отличились в Харькове С 9 по 13 марта в Харькове прошли Всеукраинские соревнования среди сильнейших спортсменов по стрельбе из лука.

Участники соревновались только в личном зачете и разыгрывали путевки на Гран-при Румынии. В список самых метких попали и сумчане.

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова стала первой, сумчанка Евгения Чибисова – второй. Среди мужчин первым стал наш Алексей Гунбин, второе занял Никита Шишкин.

Все они квалифицировались на Гран-при Румынии, который пройдет с 9 по 13 апреля в Бухаресте.