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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57150

Сумские лучники отличились в Харькове

С 9 по 13 марта в Харькове прошли Всеукраинские соревнования среди сильнейших спортсменов по стрельбе из лука.

Участники соревновались только в личном зачете и разыгрывали путевки на Гран-при Румынии. В список самых метких попали и сумчане.

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова стала первой, сумчанка Евгения Чибисова – второй. Среди мужчин первым стал наш Алексей Гунбин, второе занял Никита Шишкин.

Все они квалифицировались на Гран-при Румынии, который пройдет с 9 по 13 апреля в Бухаресте.

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