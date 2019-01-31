Директора педколледжа на Сумщине подозревают в присвоении имущества

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении руководителю одного из учебных заведений Лебединского района, который противоправно реализовал урожай сельскохозяйственной продукции. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества, совершенное повторно), а также ч. 2 и ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 191 (законченое и незаконченное покушение на присвоение имущества, совершенное повторно) УК Украины.
Прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и следователями Лебединского отделения полиции установлено, что подозреваемый реализовал физическому лицу урожай подсолнечника, который был выращен студентами и работниками колледжа за счет и на земле, принадлежащей учебному заведению. При этом факт продажи состоялся без надлежащего учета, путем внесения в бухгалтерской документации ложных данных об объеме продукции, значительно занижая его.
«В начале декабря 2018 года за продажу сельскохозяйственной продукции указанный служащий получил около 26 тыс. грн. В дальнейшем директор заведения договорился о реализации семян подсолнечника и сои уже гораздо большим весом. За что 20 декабря 2018 года получил вне бухгалтерского учета от физического лица 206 тыс. грн в качестве оплаты за отпущенную накануне продукцию и задаток за дальнейшую реализацию зерна пшеницы», - рассказал заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Справка: директору заведения грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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