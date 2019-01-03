Сумские копы остановили иностранца на BMW с липовыми правами Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки.

На улице Ярослава Мудрого внимание патрульных привлек автомобиль BMW, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Остановив его, инспекторы обнаружили за рулем 22-летнего иностранца. Для проверки документов мужчина предоставил удостоверение водителя, которое вызвало сомнения у стражей порядка, ведь оно имело признаки подделки: отсутствие голограмм и размытый текст.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) УК.