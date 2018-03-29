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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38366

В Сумах снова будут судить зампрокурора области

Заречный районный суд г. Сумы будет рассматривать дело по обвинению заместителя прокурора Сумской области.

12 марта в Заречный рай поступил обвинительный акт в отношении заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка, который обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Подготовительное судебное заседание состоится 19 марта 2019 года, в 9 ч. 10 мин.

Уголовное производство поступило в суд после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Напомним: речь идет о событиях августа 2017 года ,когда Сергей Маслюк, находясь в отпуске, уехал на курорт в Яремче, а в прокуратуру сообщил, что находится на больничном.

Право Сергей Маслюк

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