Жителя Сумщины, который молотком убил свою жену, взяли под стражу Событие произошло в селе Мачулища Путивльского района. После длительного употребления спиртного 41-летний мужчина молотком по голове забил свою жену до смерти.

Чтобы избежать ответственности, вызвал себе ножом повреждения шеи и пытался сжечь дом. Соседи отреагировали вовремя - потушили пожар и сообщили о происшествии в полицию.

«Прибывшие на вызов, были шокированы увиденным, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделенич полиции. - Тело женщины было совершенно изуродовано. Судебно-медицинская экспертиза констатировала открытую черепно-мозговую травму, дырчатые переломы затылочной кости, ушиб и размозжение вещества головного мозга и другие множественные повреждения головы, а также конечностей и туловища. По заключению специалистов у нее не было никаких шансов выжить от таких повреждений».

Сейчас в рамках открытого по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины уголовного производства проводятся следственные действия. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.