В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры

Во время открытия центра было проведено лайф-коучинг «Успешные люди - успешная страна», где обсуждались вопросы действенного сотрудничества власти, научных, учреждений профессионального образования и социальных партнеров на современном этапе. Отдельное внимание было уделено совершенствованию умений и навыков выпускников школ и учреждений профессионального образования по вопросам профориентации и секретов трудоустройства. Участники встречи обсудили алгоритмы сотрудничеству всех, кто причастен к совершенствованию профориентационной работы.
Также ученикам района была предоставлена возможность испытать себя в роли специалистов по целому спектру рабочих профессий. В частности, пройти квест, где школьники испытали себя в роли парикмахеров и мастеров маникюра, работали кассирами, а в учебном ресторане стали участниками мастер-класса по складыванию праздничных салфеток. В кондитерской замешивали тесто и изготовляли булочки. В кабинете информационных технологий приняли участие в викторине и продемонстрировали свои знания по информатике.
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