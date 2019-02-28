Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10231

В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры

В Шостке на базе Государственного учебного заведения «Шосткинский центр профессионально-технического образования» заработал уже второй в области Центр развития профессиональной карьеры.

Во время открытия центра было проведено лайф-коучинг «Успешные люди - успешная страна», где обсуждались вопросы действенного сотрудничества власти, научных, учреждений профессионального образования и социальных партнеров на современном этапе. Отдельное внимание было уделено совершенствованию умений и навыков выпускников школ и учреждений профессионального образования по вопросам профориентации и секретов трудоустройства. Участники встречи обсудили алгоритмы сотрудничеству всех, кто причастен к совершенствованию профориентационной работы.

Также ученикам района была предоставлена возможность испытать себя в роли специалистов по целому спектру рабочих профессий. В частности, пройти квест, где школьники испытали себя в роли парикмахеров и мастеров маникюра, работали кассирами, а в учебном ресторане стали участниками мастер-класса по складыванию праздничных салфеток. В кондитерской замешивали тесто и изготовляли булочки. В кабинете информационных технологий приняли участие в викторине и продемонстрировали свои знания по информатике.

Общество Центр развития профессиональной карьеры Шостка

По тематике

Вчера 14:56

В Шостке женщина обокрала свою коллегу

Соблазнилась 57-летняя жительница Шостки на клатч своей коллеги, в котором находились 3200 гривен....

В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу
Вчера 12:31

В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу

Как информирует Шосткинский горсовет, поступило предложение переименовать улицу Галана в Шостке....

В Шостке можно будет следить за уровнем загрязнения воздуха онлайн
Вчера 11:49

В Шостке можно будет следить за уровнем загрязнения воздуха онлайн

В Шостке состоялось заседание рабочей группы по выявлению источников загрязнения воздуха химических веществ....

12.03.2019 09:20

В Шостке задержали неудачливого вора

В Шостке правоохранители разоблачили мужчину, который дважды пытался обокрасть магазин....

На Сумщину приехал вице-премьер
07.03.2019 16:20

На Сумщину приехал вице-премьер

Сегодня, 7 марта, на Сумщине с рабочим визитом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко....

Новости

Кто в Сумах сегодня без воды
Сегодня 09:55
Высший совет правосудия считает, что в деятельность сумских судей вмешивались
Сегодня 09:38
В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры
Сегодня 09:10
Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»
Сегодня 08:42
Сумчан запрошують на творчі зустрічі з відомими акторами
Сегодня 08:09
В Сумах боевые медики рассказали студентам о военной службе по контракту
Сегодня 08:09
В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу
Сегодня 07:27
За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку
Сегодня 07:15
Чемпионат мира по биатлону: провал сумчан
Вчера 19:48
Сумские учителя учились играть в Lego
Вчера 17:56
Полтавчанину дали 15 лет за убийство жительницы Косовщины
Вчера 17:42
Сумские копы остановили иностранца на BMW с липовыми правами
Вчера 17:31
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.