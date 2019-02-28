В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры В Шостке на базе Государственного учебного заведения «Шосткинский центр профессионально-технического образования» заработал уже второй в области Центр развития профессиональной карьеры.

Во время открытия центра было проведено лайф-коучинг «Успешные люди - успешная страна», где обсуждались вопросы действенного сотрудничества власти, научных, учреждений профессионального образования и социальных партнеров на современном этапе. Отдельное внимание было уделено совершенствованию умений и навыков выпускников школ и учреждений профессионального образования по вопросам профориентации и секретов трудоустройства. Участники встречи обсудили алгоритмы сотрудничеству всех, кто причастен к совершенствованию профориентационной работы.

Также ученикам района была предоставлена возможность испытать себя в роли специалистов по целому спектру рабочих профессий. В частности, пройти квест, где школьники испытали себя в роли парикмахеров и мастеров маникюра, работали кассирами, а в учебном ресторане стали участниками мастер-класса по складыванию праздничных салфеток. В кондитерской замешивали тесто и изготовляли булочки. В кабинете информационных технологий приняли участие в викторине и продемонстрировали свои знания по информатике.