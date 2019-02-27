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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:42106

Полтавчанину дали 15 лет за убийство жительницы Косовщины

К 15 годам лишения свободы осужден житель Полтавской области, который за гостеприимство женщине отплатил убийством.

Сумским отделом Сумской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 39-летнего жителя Полтавской области, который лишил жизни 66-летнюю женщину.

Трагедия произошла 30 августа 2017 года в с. Косовщина Сумского района. Потерпевшая возвращалась в вечернее время домой. На остановке общественного транспорта к ней подошел мужчина, чтобы узнать маршрут по городу. Выяснилось, что он не успел на последний автобус в Гадяч, поэтому решил заночевать на железнодорожном вокзале. Поскольку случайный знакомый оказался земляком, потому что женщина некоторое время проживала в Гадячском районе, она предложила ему собственное жилье. Злоумышленник вместе с женщиной поехали в с. Косовщину, где проживала потерпевшая. А уже на утро ее окровавленное тело нашел внук. Из дома пропали около 2 тыс. грн, золотое кольцо и серьги. На теле женщины эксперты насчитали 37 ножевых ранений.

Как выяснилось, обвиняемый в мае 2017 года освободился из мест лишения свободы, где провел 12 лет, отбывая наказание за убийство. В суде мужчина свою вину не признал, утверждал, что сначала согласился переночевать у женщины, но когда подходили к дому, то ему позвонила жена, которая на почве ревности категорически запретила ему оставаться в доме незнакомки. Поэтому он пешком вернулся в город.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, несмотря на показания обвиняемого, его вина подтверждена собранными доказательствами. По решению Сумского районного суда мужчину признали виновным по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим подобное преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины и приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

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