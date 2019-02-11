Сумские дзюдоисты отличились на «Киевской весне»

В соревнованиях приняли участие почти 500 спортсменов из 8 стран мира.
Серебряными призерами турнира стали ахтырчане Владислав Рогальский и Иван Чернышенко. Бронзой отличился сумчанин Никита Гузенко.
С 8 по 10 марта в Марокко прошел Grand Prix Marrakech по дзюдо....
28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....
19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....
Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....
9 февраля состоялись областные игры по дзюдо среди школьников «Combat Games»....