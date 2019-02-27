Чемпионат мира по биатлону: провал сумчан Чемпионат мира по биатлону в шведском Остерсунде продолжился индивидуальной гонкой среди мужчин.

Наиболее неожиданный подиум чемпионата мира в Швеция Остерсунде подарила зрителям индивидуальная гонка у мужчин! И хотя двое из трех призеров имеют в своем активе олимпийские золотые медали, в данной конкретной гонке они вряд ли рассматривались фаворитами, пишет biathlon.com.ua.

Но точно так же, как Арнд Пайффер в статусе "темной лошадки" стал олимпийским чемпионом спринта в прошлом году, в том же стиле он выиграл и индивидуалку в Остерсунде! Гонка проходила в очень сложных ветровых условиях - сильный и разнонаправленный ветер превращали стрельбу в критически тяжелую работу для биатлонистов. Но Пайффер, включив весь свой опыт и изрядную долю везения, закрыл все 20 мишеней, и последний круг дистанции пролетел, словно на крыльях, не оставив шансов никому из соперников! Тем более, что чисто пройти огневые рубежи сумел, кроме немца, лишь норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен, который по чистому ходу не мог сравниться с лидером.

Зато за серебро и бронзу развернулась красивая борьба! Владимир Илиев, ограничившийся одной минутой штрафа, установил высокий ориентир для оппонентов. Серьезно помешать болгарину завоевать второе место мог лишь Тарьей Бё, но, имея дефицит в 14 секунд после четвертого рубежа, норвежцу на финише не хватило всего 0,4 секунды! И Тарьею пришлось довольствоваться бронзой.

А Владимир Илиев завоевал первую медаль для Болгарии на чемпионатах мира и Олимпийских Играх с 2002 года, когда Ирина Никульчина взяла бронзу в гонке преследования на Играх в Солт-Лейк-Сити!

Йоханнес Бё вышел на гонку уже в статусе недосягаемого лидера Кубка мира, оформив владение Большим хрустальным глобусом в гонке преследования. Но в той же гонке норвежец обидно для себя упустил победу, и на индивидуалку вышел, полный мотивации реабилитироваться за неудачу. Но избыток желания лишь помешал Йоханнесу: чтобы бороться за победу, Бё-младший мог позволить себе максимум минуту штрафа, но уже на втором рубеже он допустил два промаха. А, добавив еще минуту на третьей стрельбе, на финише норвежец показал только 9-й результат.

В утешение лидеру Кубка мира - очередной сезонный трофей. Вслед за Большим хрустальным глобусом и победой в зачете спринтерских гонок, Йоханнес Бё оформил победу и в борьбе за Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Украинская команда вышла на старт без двух своих лидеров. Дмитрий Пидручный получил отдых в насыщенной программе чемпионата мира, чтобы более качественно подготовиться к оставшимся гонкам, а Артем Прима еще не восстановился полностью после проблем, связанных с кишечной инфекцией.

Из оставшейся четверки наших ребят самым опытным был Сергей Семенов, имеющий, к тому же, существенные достижения в этом виде биатлонной программы, включая Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках в сезоне 2014/15. Но сегодня, как и в сезоне в целом, Сергей оказался очень далек от кондиций, позволяющих бороться за высокие места. Не помогла и целенаправленная подготовка к этой гонке - Семенов допустил шесть промахов на четырех рубежах и финишировал 69-м.

В тройке более молодых спортсменов лучшим стал Виталий Труш - наименее опытный из наших ребят, проводивший всего лишь вторую гонку в компании сильнейших биатлонистов мира. Виталий заработал всего две минуты штрафа, и даже не обладая высокой скоростью, стал единственным из украинцев, кто попал в 60 лучших.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, как и Сергей Семенов, к своему результату добавил шесть минут штрафа и оказался лишь чуть выше партнера по команде - 65-м. Наконец, еще один уроженец Сумщины Артем Тищенко не сумел справиться с коронной для себя индивидуальной гонкой: семь промахов на огневых рубежах и 83-й результат на финише.

В общем зачете Кубка мира теперь можно сконцентрироваться на борьбе за второе место, где двое французов атакуют позицию Александра Логинова. После этой гонки Симон Дестьё отстает от россиянина на 30 очков, Кантен Фионн Майе - на 32. Дмитрий Пидручный, пропустив гонку, сделал всего один шаг назад и сейчас занимает 18-е место.

В Кубке наций, даже провалив гонку, Украина сохраняет десятую позицию. Завтра борьба и в Кубке наций, и за медали чемпионата мира в Остерсунде, продолжится одиночным микстом.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Арнд Пайффер (0+0+0+0) 52:42,4

2. Владимир Илиев (0+1+0+0) +1:08,7

3. Тарьей Бё (0+1+0+0) +1:09,1

...

59. Виталий Труш (0+1+1+0) +7:59,6

65. Руслан Ткаленко (0+3+0+3) +8:48,4

69. Сергей Семенов (2+1+0+3) +9:22,1

83. Артем Тищенко (1+2+1+3) +11:26,8