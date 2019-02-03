Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:15199

За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку

С понедельника, 11 марта, команда ПФК «Сумы» находится в Днепропетровской области, где в селе Чкалово на базе спорткомплекса «Колос», проводит свой подготовительный сбор к играм чемпионата Украины.

Состав команды полностью обновился, на просмотре находятся как украинские, так и зарубежные игроки. Так же ведутся переговоры с известным украинским специалистом на должность главного тренера, сообщает сайт клуба (который был отключен в течение нескольких месяцев).

Первый контрольный поединок на сборах против ФК «Никополь» завершился в ничью 1:1.

В пятницу, 15 марта, сумская команда снова сыграет с ФК «Никополь». Матч состоится в селе Чкалово на поле спорткомплекса «Колос», начало игры в 16:00.

В субботу, 16 марта, «горожане» сыграют с СК «Днепр-1» U-19. Игра пройдет в Приднепровске в манеже тренировочной базы ФК «Днепр», начало матча в 11:00.

Во вторник, 19 марта, наша команда поедет в гости к ФК «Горняк». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе шахты «Родина», начало игры - 13.00.

Первый матч в рамках весенней части чемпионата Украины в первой лиге «Сумы» сыграют против «Агробизнеса» из Волочиска 23 марта.

Напомним: «Сумы» после летне-осенней части сезона занимают 11-ое место с 15 очками, у «Агробизнеса» на 5 очков меньше и 14-ое место.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге
01.03.2019 23:00

Президент ПФК «Сумы» уже все порешал: клуб продолжит участие в Первой лиге

Аккаунт ПФК «Сумы» в Инстаграм сообщает, что клуб продолжит выступление в Первой лиге....

Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день
27.02.2019 10:15

Николаевская «Виктория» одержала две победы в один день

Вице-чемпион Сумщины ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) вышел в четвертьфинал Кубка Единства....

Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги
23.02.2019 15:51

Президент ПФК «Сумы» заявил о снятии клуба с Первой лиги

Президент ПФК «Сумы» Сергей Ващенко в Instagram сообщил, что клуб снимается с Первой лиги....

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем
05.02.2019 16:43

ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем

УБОПовец, СБУшник, помощник прокурора, судья Верховного суда Украины - это не перечень сотрудников правоохранительных органов, а роли, которые «играл» новый...

У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер
03.02.2019 18:20

У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер

Экс-президент харьковской «Кобры» стал президентом ПФК «Сумы»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.