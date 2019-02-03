За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку

Состав команды полностью обновился, на просмотре находятся как украинские, так и зарубежные игроки. Так же ведутся переговоры с известным украинским специалистом на должность главного тренера, сообщает сайт клуба (который был отключен в течение нескольких месяцев).
Первый контрольный поединок на сборах против ФК «Никополь» завершился в ничью 1:1.
В пятницу, 15 марта, сумская команда снова сыграет с ФК «Никополь». Матч состоится в селе Чкалово на поле спорткомплекса «Колос», начало игры в 16:00.
В субботу, 16 марта, «горожане» сыграют с СК «Днепр-1» U-19. Игра пройдет в Приднепровске в манеже тренировочной базы ФК «Днепр», начало матча в 11:00.
Во вторник, 19 марта, наша команда поедет в гости к ФК «Горняк». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе шахты «Родина», начало игры - 13.00.
Первый матч в рамках весенней части чемпионата Украины в первой лиге «Сумы» сыграют против «Агробизнеса» из Волочиска 23 марта.
Напомним: «Сумы» после летне-осенней части сезона занимают 11-ое место с 15 очками, у «Агробизнеса» на 5 очков меньше и 14-ое место.
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