За две недели до старта ПФК «Сумы» начал подготовку С понедельника, 11 марта, команда ПФК «Сумы» находится в Днепропетровской области, где в селе Чкалово на базе спорткомплекса «Колос», проводит свой подготовительный сбор к играм чемпионата Украины.

Состав команды полностью обновился, на просмотре находятся как украинские, так и зарубежные игроки. Так же ведутся переговоры с известным украинским специалистом на должность главного тренера, сообщает сайт клуба (который был отключен в течение нескольких месяцев).

Первый контрольный поединок на сборах против ФК «Никополь» завершился в ничью 1:1.

В пятницу, 15 марта, сумская команда снова сыграет с ФК «Никополь». Матч состоится в селе Чкалово на поле спорткомплекса «Колос», начало игры в 16:00.

В субботу, 16 марта, «горожане» сыграют с СК «Днепр-1» U-19. Игра пройдет в Приднепровске в манеже тренировочной базы ФК «Днепр», начало матча в 11:00.

Во вторник, 19 марта, наша команда поедет в гости к ФК «Горняк». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе шахты «Родина», начало игры - 13.00.

Первый матч в рамках весенней части чемпионата Украины в первой лиге «Сумы» сыграют против «Агробизнеса» из Волочиска 23 марта.

Напомним: «Сумы» после летне-осенней части сезона занимают 11-ое место с 15 очками, у «Агробизнеса» на 5 очков меньше и 14-ое место.