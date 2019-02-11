В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу

В Сумы съедутся спортсмены с Харьковщины, Полтавщины, Черниговщины и Сумщины.
В четверг пройдут предварительные поединки – начало в 12.00.
В пятницу – полуфиналы – 12.00
В субботу – финалы – 11.00.
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