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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:27273

В Сумах пройдет зональный чемпионат Украины по боксу

14-16 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут поединки зонального чемпионата Украины по боксу среди юношей.

В Сумы съедутся спортсмены с Харьковщины, Полтавщины, Черниговщины и Сумщины.

В четверг пройдут предварительные поединки – начало в 12.00.

В пятницу – полуфиналы – 12.00

В субботу – финалы – 11.00.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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