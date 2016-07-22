В Сумах боевые медики рассказали студентам о военной службе по контракту

Во время встречи студентам разъяснили преимущества контрактной службы, в частности предоставление льгот, жилья, выплат денежного довольствия, условий прохождения военной службы и перспектив карьерного и профессионального роста. Военные медики также поделились с присутствующими собственным опытом, рассказали, как правильно оказывать первую неотложную помощь раненым на поле боя.
- Создания положительного имиджа военной службы, Вооруженных Сил Украины в сознании молодежи мы достигаем в ходе живого общения, обсуждения тем, связанных с военной службой. Также, во время таких мероприятий, мы находим потенциальных кандидатов, желающих проходить военную службу по контракту, заинтересовались этим предложением, - отметил специалист группы морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Сумского областного военного комиссариата Игорь Скибчик.
В будущем военные планируют на постоянной основе посещать учебные заведения области. Ведь, как признались студенты, именно в ходе живого общения можно точно узнать о специфике военной службы, получить ответы на многие важные вопросы, что существенно способствует повышению качества отбора кандидатов на военную службу по контракту.
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