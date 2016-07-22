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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:091

В Сумах боевые медики рассказали студентам о военной службе по контракту

В Сумах военнослужащие областного военного комиссариата и боевые медики 58-ой отдельной мотопехотной бригады посетили Сумской государственный университет и Сумской медицинский колледж, где рассказали студентам о Вооруженных Силах Украины, условиях прохождения военной службы по контракту и требованиях к кандидатам.

Во время встречи студентам разъяснили преимущества контрактной службы, в частности предоставление льгот, жилья, выплат денежного довольствия, условий прохождения военной службы и перспектив карьерного и профессионального роста. Военные медики также поделились с присутствующими собственным опытом, рассказали, как правильно оказывать первую неотложную помощь раненым на поле боя.

- Создания положительного имиджа военной службы, Вооруженных Сил Украины в сознании молодежи мы достигаем в ходе живого общения, обсуждения тем, связанных с военной службой. Также, во время таких мероприятий, мы находим потенциальных кандидатов, желающих проходить военную службу по контракту, заинтересовались этим предложением, - отметил специалист группы морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Сумского областного военного комиссариата Игорь Скибчик.

В будущем военные планируют на постоянной основе посещать учебные заведения области. Ведь, как признались студенты, именно в ходе живого общения можно точно узнать о специфике военной службы, получить ответы на многие важные вопросы, что существенно способствует повышению качества отбора кандидатов на военную службу по контракту.

Общество Контрактная армия
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