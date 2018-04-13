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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський рибоохоронний патруль повідомляє про початок нерестової кампанії 2019 року

Традиційно з 1 квітня в Сумській області розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

Згідно з наказом Управління Держрибагентства у Сумській області від 14.03.2019 № 30-ОД «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Сумської області у 2019 році» заборона триватиме:

-         у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами) - по 20 травня 2019 року включно;

-         у всіх водосховищах - по 9 червня 2019 року включно;

-         у придаткових водоймах (непроточних при найнижчому рівні води: протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) - по 30 червня 2019 року включно.

Також до 9 червня 2019 року включно забороняється будь-який лов раків у період виношування ними ікри, личинок та першої линьки.

Нерестовищами оголошено всі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об’єкти Сумської області, крім тих, що знаходяться в межах населених пунктів, де дозволяється любительський лов риби з берега однією поплавкою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом.

В нерестовий період також забороняється:

-         використання всіх плавзасобів, за винятком суден контролюючих органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів;

-         проводити у рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних смугах днопоглиблювальні, вибухові, бурові роботи, видобуток гравію та піску, інші роботи, які негативно впливають на стан водойм;

-         організація змагань з рибальства.

До порушників застосовується покарання у вигляді адміністративної та кримінальної відповідальності. Адміністративним кодексом передбачено попередження (при незначних порушеннях) або накладення штрафу на громадян від 34 до 680 грн, на посадових осіб від 170 до 850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення (порушення нерестових заборон, лов забороненими знаряддями лову, вилов червонокнижної риби) передбачена кримінальна відповідальність – штраф від 3400 до 6800 грн або обмеження волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно добутих водних біоресурсів (ст. 249 Кримінального кодексу України).

         Крім штрафу за незаконний вилов правопорушнику нараховується штраф за кожну виловлену рибину, наприклад (грн): судака – 510, сома — 425, щуки — 340, сазана (коропа) — 306, білого амура — 255, товстолобика — 255, білизни (жереха) — 255, рибця звичайного — 255, ляща — 170, лина — 119, плітки і синця — 85, краснопірки — 68, підуста та плоскирки — 34, карася, окуня і верховодки — 17 грн.

Сумський рибоохоронний патруль звертається до всіх любителів рибальства бережно відноситись до іхтіофауни, особливо в період нересту! Якщо ви стали свідками виявлення порушень - прохання терміново повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50 або «гарячу лінію» відомства: (096) 838-25-70 та (0542) 77-90-13. 

Право Сумской рыбоохранный патруль

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