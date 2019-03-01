Сколько получил уволенный директор департамента инфраструктуры Сум

Согласно ей, за 2018 год он получил 401 654 грн зарплаты (в 2017 году – 242 889 грн), что больше, чем мэр Сум, правда, за 2017 года. Тогда у мэра Сум зарплата с многочисленными премиями составила 386 197 грн (что будет в новой декларации даже сложно представить). Жена Григория Яременко получила 150 130 грн зарплаты на Сумском НПО (в полтора раза больше, чем год назад – 99 519), 12 000 гонораров, 1159 грн других доходов и 30 082 грн процентов (31245 грн в 2017 году). Также без денег не сидела дочь г-на Яременко, которая получила 5200 грн стипендии.
У Г.Яременко есть квартира в 144,23 кв. м, 38 кв. м земли, машиноместо, а у жены дом 67,5 кв. м в Косовщине, 5,5 и 9,5 соток земли – там же.
Ездит бывший чиновник на Тойоте Королла 2007 г.в.
У него и жены есть по 105 акций Сумского НПО (номинальная стоимость по 1050 грн).
В наличке г-н Яременко держит 25 000 долларов (на 5 000 больше ,чем года назад), жена – 200 000 грн (на 10 000 больше).
Об этом стало известно из электронной декларации заместителя начальника ГУ Нацполиции в Сумской области Олега Кузминкова, которую он подал в...
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