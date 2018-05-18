Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50212

Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике

В Сумах пройдет молодежный чемпионат Украины по эстетической групповой гимнастике.

Соревнования пройдут 23-24 марта в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38).

Начало турнира в субботу в 10.00, в воскресенье – в 9.00. Вход свободный.

Спорт Эстетическая гимнастика

По тематике

Сумские гимнастки отличились в Минске
05.02.2019 08:30

Сумские гимнастки отличились в Минске

2-3 февраля в столице Беларуси проходил турнир по эстетической гимнастике «Сильфида 2019»....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
17.12.2018 08:11

Сумские гимнастки отличились в Харькове

Сумская «Грация» имеет хорошую традицию в декабре посещать Всеукраинский турнир по эстетической гимнастике в г. Харьков....

Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже
28.10.2018 17:53

Сумские гимнастки завоевали «серебро» в Париже

26-27 октября в Париже (Франция) проходил чемпионата мира по эстетической гимнастике «World Cup III & Challenge Cup III»....

Сумские гимнастки отличились сразу на двух турнирах
26.09.2018 08:35

Сумские гимнастки отличились сразу на двух турнирах

На выходных воспитанницы Сумской областной федерации эстетической гимнастики принимали участие в двух турнирах в Виннице....

Европейские судьи оценили сумских гимнасток
18.05.2018 16:50

Европейские судьи оценили сумских гимнасток

10-11 мая в Таллинне (Эстония) в рамках ІІІ Чемпионата Европы по эстетической гимнастике проходил Международный турнир «Spring Breeze»....

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Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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