Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике

Соревнования пройдут 23-24 марта в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38).
Начало турнира в субботу в 10.00, в воскресенье – в 9.00. Вход свободный.
2-3 февраля в столице Беларуси проходил турнир по эстетической гимнастике «Сильфида 2019»....
Сумская «Грация» имеет хорошую традицию в декабре посещать Всеукраинский турнир по эстетической гимнастике в г. Харьков....
26-27 октября в Париже (Франция) проходил чемпионата мира по эстетической гимнастике «World Cup III & Challenge Cup III»....
На выходных воспитанницы Сумской областной федерации эстетической гимнастики принимали участие в двух турнирах в Виннице....
10-11 мая в Таллинне (Эстония) в рамках ІІІ Чемпионата Европы по эстетической гимнастике проходил Международный турнир «Spring Breeze»....