Со сменой руководства "Укроборонпрома" завод в Шостке начал платить за резиновые трубки втрое дороже После того, как "Укроборонпром" возглавил Павел Букин, который заверял, что не причастен к хищениям в оборонной сфере, казенное предприятие "Шосткинский казенный завод" Импульс "ГК" Укроборонпром "в течение последнего года втрое подняло закупочные цены на резиновые трубки РИШБ 732111.019-01 с уступом.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на систему "Прозорро".

Последний подрядчика "Импульс" выбрал 22 января 2019. ООО "Химтекстиль" Раисы и Юрия Рудь должен поставить трубки на общую сумму 2830000 грн. по цене 1,42 грн за штуку. Это почти в полтора раза дороже, чем "Импульс" заказывал этой же фирме в января 2018 года - по 1,056 грн / шт.

В предыдущие годы "Импульс" заказывал эти трубки другим заказчикам - еще дешевле. В 2017 году их заказывали ООО "РИФ-03" по 0,67 грн за штуку, в 2016 году поставщиком был ФЛП Бобров А.Ф. по 0,46 грн без НДС.

При этом такой подъем цены произошел по всем товарам, которые покупает "Импульс", но не всегда он был так резок.

Например, импортный пентаэритриттетранитрат (PETN) CAS 78-11-5 последние годы поставляет исключительно АО "Эксплозия" (Чехия). В 2016-2018 годах его цена составляла 5,30-5,79 евро за килограмм, а в 2019 году стоимость подняли до 6,80 евро / кг.

Гофрокартон Т-23С 1040 * 1800 год заказывают "ТПП" Зодиак ", и здесь его цена выросла с 7,98 грн за м2 до 8,82 грн в 2018 году.

Руководителем "Импульса" с 2014 года является Евгений Чернов. Однако в 2018 году сменилось руководство концерна "Укроборонпром", который контролирует деятельность шосткинского казенного предприятия. К февралю 2018 концерн возглавлял Роман Романов, а затем по требованию премьер-министра Владимира Гройсмана руководителем назначили Павла Букина.