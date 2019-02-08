Педагогам Сумщины презентовали европейские образовательные программы

В Сумах прошла расширенная рабочая встреча с делегацией Представительства Европейского Союза в Украине, руководителями и преподавателями местных учебных заведений, пишет сайт ОГА.
Советник по вопросам прессы и информации Представительства ЕС в Украине Виктория Давыдова отметила важность для Украины развития всесторонних отношений с Европейским Союзом. По ее словам, образование и профессиональное обучение является жизненно необходимым фактором для современного украинского общества и экономики. Благодаря этому десятки тысяч преподавателей, студентов и ученых ежегодно учатся, работают и преподают в разных странах мира в рамках международных программ.
Она также обратила внимание на важность реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, распространение европейских ценностей и повышение уровня осведомленности педагогов Сумщины по развитию отношений между нашей страной и Европейским Союзом.
Напомним, что визит Представительства ЕС в Сумской области является частью серии информационно-просветительских мероприятий, Представительство ЕС в Украине проводит по всей стране.
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