Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10296

Педагогам Сумщины презентовали европейские образовательные программы

Сумским педагогам презентовали европейские образовательные программы для Украины и возможности сотрудничества с представительством ЕС.

В Сумах прошла расширенная рабочая встреча с делегацией Представительства Европейского Союза в Украине, руководителями и преподавателями местных учебных заведений, пишет сайт ОГА.

Советник по вопросам прессы и информации Представительства ЕС в Украине Виктория Давыдова отметила важность для Украины развития всесторонних отношений с Европейским Союзом. По ее словам, образование и профессиональное обучение является жизненно необходимым фактором для современного украинского общества и экономики. Благодаря этому десятки тысяч преподавателей, студентов и ученых ежегодно учатся, работают и преподают в разных странах мира в рамках международных программ.

Она также обратила внимание на важность реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, распространение европейских ценностей и повышение уровня осведомленности педагогов Сумщины по развитию отношений между нашей страной и Европейским Союзом.

Напомним, что визит Представительства ЕС в Сумской области является частью серии информационно-просветительских мероприятий, Представительство ЕС в Украине проводит по всей стране.

Общество Образование

По тематике

04.03.2019 18:02

В Сумах госслужба качества образования выявила нарушения в работе школ

Об этом говорили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации....

Городские власти Сум экономят на детях
17.02.2019 12:33

Городские власти Сум экономят на детях

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая была в пятницу в Сумах, считает, что власти города экономят на школьниках...

На Сумщине министру образования Лилии Гриневич показали новую сельскую школу
15.02.2019 17:33

На Сумщине министру образования Лилии Гриневич показали новую сельскую школу

Сегодня, 15 февраля, на Сумщине пребывает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич....

08.02.2019 08:54

На Сумщине в пробном ВНО примут участие больше 5 тысяч человек

В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области....

08.02.2019 08:03

24 сумских педагога пройдут пилотную сертификацию учителей начальной школы

Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр...

Новости

У Сумах знову покажуть засинайликів
Сегодня 12:30
В сумских библиотеках ждут юмористов
Сегодня 11:50
Педагогам Сумщины презентовали европейские образовательные программы
Сегодня 11:10
Со сменой руководства "Укроборонпрома" завод в Шостке начал платить за резиновые трубки втрое дороже
Сегодня 10:56
Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике
Сегодня 10:50
Сколько получил уволенный директор департамента инфраструктуры Сум
Сегодня 10:43
Сумський рибоохоронний патруль повідомляє про початок нерестової кампанії 2019 року
Сегодня 10:28
Сумские дзюдоисты отличились на «Киевской весне»
Сегодня 10:05
Кто в Сумах сегодня без воды
Сегодня 09:55
Высший совет правосудия считает, что в деятельность сумских судей вмешивались
Сегодня 09:38
В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры
Сегодня 09:10
Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»
Сегодня 08:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.