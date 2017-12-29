Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50210

В сумских библиотеках ждут юмористов

Ко Дню смеха, 1 апреля, в Сумах уже в третий раз состоится городской юмористический конкурс «Не сумне місто Суми».

Организатором мероприятия является городская централизованная библиотечная система.

К участию приглашаются читатели библиотек городской централизованной библиотечной системы от 7 лет и старше.

Участник-претендент должен подать до 21 марта заявку на конкурс в центральную городскую библиотеку им. Т.Г. Шевченко или его библиотеки-филиалы в номинациях «Чтение юмора украинских авторов» и «Исполнение собственного авторского юмора».

Подведение итогов состоится 28 марта в 14:00 часов в помещении центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко по адресу г. Сумы, ул. Кооперативная, 6.

Досуг Библиотеки День смеха

По тематике

У бібліотеках Сум провели Шевченківські дні
12.03.2019 10:09

У бібліотеках Сум провели Шевченківські дні

У закладах міської централізованої бібліотечної системи провели заходи на вшанування 205-річчя з Дня народження Тараса Шевченка....

В Краснополье планируют создать Loft-центр
09.01.2019 12:40

В Краснополье планируют создать Loft-центр

Сумским подразделением Центра развития местного самоуправления совместно с Краснопольский поселковым советом разрабатывается проект по созданию общественного коммуникативного Центра (LOFT-Центр) Краснопольской...

7000 евро пожертвовала пра-пра-правнучка Леопольда Кенига Тростянецкой библиотеке
15.11.2018 09:17

7000 евро пожертвовала пра-пра-правнучка Леопольда Кенига Тростянецкой библиотеке

Посещение обновленной Тростянецкой публичной библиотеки в сентябре, в День города, вдохновили пра-пра-правнучку Леопольда Кенига Сибилл Штрак-Циммерманн на новое благотворительное дело....

1 апреля в истории
01.04.2018 09:07

1 апреля в истории

1 апреля День ангела празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокенитий, Софья....

29.12.2017 11:00

У сумських бібліотеках згадали про В’ячеслава Чорновола

З метою формування свідомої, активної особистості в бібліотеках сумських шкіл міста були організовані тематичні виставки наукової, художньої літератури «Забуттю не...

Новости

У Сумах знову покажуть засинайликів
Сегодня 12:30
В сумских библиотеках ждут юмористов
Сегодня 11:50
Педагогам Сумщины презентовали европейские образовательные программы
Сегодня 11:10
Со сменой руководства "Укроборонпрома" завод в Шостке начал платить за резиновые трубки втрое дороже
Сегодня 10:56
Сумчан приглашают на чемпионат Украины по гимнастике
Сегодня 10:50
Сколько получил уволенный директор департамента инфраструктуры Сум
Сегодня 10:43
Сумський рибоохоронний патруль повідомляє про початок нерестової кампанії 2019 року
Сегодня 10:28
Сумские дзюдоисты отличились на «Киевской весне»
Сегодня 10:05
Кто в Сумах сегодня без воды
Сегодня 09:55
Высший совет правосудия считает, что в деятельность сумских судей вмешивались
Сегодня 09:38
В Шостке начал работу Центр развития профессиональной карьеры
Сегодня 09:10
Сумчан приглашают воспользоваться услугами «мобильного социального офиса»
Сегодня 08:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.