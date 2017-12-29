В сумских библиотеках ждут юмористов

Организатором мероприятия является городская централизованная библиотечная система.
К участию приглашаются читатели библиотек городской централизованной библиотечной системы от 7 лет и старше.
Участник-претендент должен подать до 21 марта заявку на конкурс в центральную городскую библиотеку им. Т.Г. Шевченко или его библиотеки-филиалы в номинациях «Чтение юмора украинских авторов» и «Исполнение собственного авторского юмора».
Подведение итогов состоится 28 марта в 14:00 часов в помещении центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко по адресу г. Сумы, ул. Кооперативная, 6.
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