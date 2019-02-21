У Сумах знову покажуть засинайликів Відкриття виставки «Засинайлики» відбудеться 15 березня об 11.00 на UA:СУМИ.

Виставка живопису сумської художниці та ілюстраторки Світлани Качуровської відкриється 15-го березня у холі телеканалу UA:СУМИ. Художниця малює своїх персонажів не тільки на полотні, а й на подушках, сукнях...

Серед гостей виставки розіграємо картини з героями "Засинайликів". А також – сертифікати на майстер-класи.

Адреса: вул. Петропавлівській, 125.