У Сумах знову покажуть засинайликів

Виставка живопису сумської художниці та ілюстраторки Світлани Качуровської відкриється 15-го березня у холі телеканалу UA:СУМИ. Художниця малює своїх персонажів не тільки на полотні, а й на подушках, сукнях...
Серед гостей виставки розіграємо картини з героями "Засинайликів". А також – сертифікати на майстер-класи.
Адреса: вул. Петропавлівській, 125.
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