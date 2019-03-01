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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50270

В Сумской СИЗО передали ботинки с сюрпризом

В Сумской СИЗО предотвращена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей заключенному С. от гражданина Г., в зимнем ботинке было обнаружено и изъято 13 полиэтиленовых свертков, заполненных веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое средство «каннабис».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО

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