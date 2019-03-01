В Сумской СИЗО передали ботинки с сюрпризом

При осмотре посылки, поступившей заключенному С. от гражданина Г., в зимнем ботинке было обнаружено и изъято 13 полиэтиленовых свертков, заполненных веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое средство «каннабис».
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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