В Сумской СИЗО передали ботинки с сюрпризом В Сумской СИЗО предотвращена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей заключенному С. от гражданина Г., в зимнем ботинке было обнаружено и изъято 13 полиэтиленовых свертков, заполненных веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое средство «каннабис».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.