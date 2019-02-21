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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:071241

Марина Порошенко приехала на Сумщину

Она вручила четырем роженицам Роменщины свидетельства о рождении детей и подаркию

Находясь с рабочей поездкой на Сумщине, супруга президента Украины Марина Порошенко осмотрела терапевтическое отделение Роменской ЦРБ и пообщалась с общественностью.

При осмотре вместе с главой облгосадминистрации Николаем Клочко терапевтического отделения Роменской Центральной районной больницы жена президента Украины обратила внимание на соответствие заведения современным стандартам медицины. Больница оказывает помощь более 72 тысячам жителям района. Заведение очень мощное и претендует на роль центра Роменского госпитального округа.

Главный врач Роменской ЦРБ Валентина Гунькова рассказала, что отделение находится в историческом здании, которое называется «земский корпус».

«Этот корпус больницы построен в 1907 году по решению земских уездных собраний, - говорила она. - Помещение - одно из немногих в Украине, которое ни разу за всю историю не меняло своего назначения».

Также Марина Порошенко пообщалась с жителями города Ромны и медицинским персоналом больницы по реализации медицинской реформы на Сумщине.

Политика Марина Порошенко Ромны

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