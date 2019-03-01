Сумчан приглашают на решающий матч плей-офф В воскресенье, 17 марта, сумская команда «Lex VSK-СумБуд» проведёт в манеже СумГУ ответный матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины по футзалу против северодонецкого «ЩИТа».

Начало игры в 12:00. Напомним, что первая встреча команд, которая состоялась в Северодонецке в минувшую субботу, завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:6. В предстоящем поединке сумчанам очень нужна поддержка болельщиков! Приглашаем всех любителей футзала на трибуны манежа!