Сумчан приглашают на решающий матч плей-офф

Начало игры в 12:00. Напомним, что первая встреча команд, которая состоялась в Северодонецке в минувшую субботу, завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:6. В предстоящем поединке сумчанам очень нужна поддержка болельщиков! Приглашаем всех любителей футзала на трибуны манежа!
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