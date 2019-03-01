Завтра север Сумщины может остаться без телевидения Поставщик электроэнергии предупредил Сумской филиал КРРТ о прекращении предоставления услуг по распределению электроэнергии Шосткинской Радиотелевизионной станции (РТПС) с 10:00 15 марта.

Как сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сум ской области Лариса Якубенко, причина - долги в размере 120 тыс. грн. Именно с Шосткинской РТПС ведется вещание на все северные районы Сумщины.