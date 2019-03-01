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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завтра север Сумщины может остаться без телевидения

Поставщик электроэнергии предупредил Сумской филиал КРРТ о прекращении предоставления услуг по распределению электроэнергии Шосткинской Радиотелевизионной станции (РТПС) с 10:00 15 марта.

Как сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сум ской области Лариса Якубенко, причина - долги в размере 120 тыс. грн.

Именно с Шосткинской РТПС ведется вещание на все северные районы Сумщины.

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