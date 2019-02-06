Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57305

Прокуратура Сумщины в суде доказала беспочвенность исковых требований адвоката

Постановлением Верховного Суда от 13.02.2019 удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры Сумской области и оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым адвокату отказано в опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда из-за необоснованности требований.

Речь идет о событиях, произошедших 29 сентября 2016 года в судебном заседании Ахтырского горрайонного суда Сумской области при рассмотрении уголовного дела, где защитником обвиняемого был Собина П.Н. Когда адвокат задавал вопросы свидетелю, прокурор обратился в суд с ходатайством о снятии его вопросов, указав, что защитник, таким образом, приобретает доказательную базу для другого уголовного производства, которое расследуется в отношении него.

По мнению адвоката, таким высказыванием прокурор распространил недостоверную информацию, унизил его честь, достоинство и деловую репутацию. Поэтому Собина П.М обратился в суд с иском об опровержении распространенной информации и возмещения морального вреда.

Судом первой инстанции адвокату отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку озвученная прокурором информация соответствует действительности (что подтверждено выпиской из уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований от 16 марта 2016 года). Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и частично согласился с доводами адвоката. Поэтому прокуратура обратилась в Верховный Суд, который признал, что решение апелляционного суда является незаконным и не соответствует нормам материального права.

Судом подтверждено, что утверждения адвоката о нарушении его прав и причинения ему нравственных страданиях действиями прокурора безосновательны и необоснованны. Также с адвоката в пользу прокуратуры области взыскано 1322,88 грн судебного сбора, уплаченного в связи с пересмотром дела в суде кассационной инстанции.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Адвокат Собина

По тематике

Сумскому адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог
06.02.2019 21:54

Сумскому адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог

Сегодня, 6 февраля, в Киеве суд избрал меру пресечения для адвоката Игоря Марченко, которого 4 февраля задержали вместе с прокурором...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.