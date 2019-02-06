Прокуратура Сумщины в суде доказала беспочвенность исковых требований адвоката Постановлением Верховного Суда от 13.02.2019 удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры Сумской области и оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым адвокату отказано в опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда из-за необоснованности требований.

Речь идет о событиях, произошедших 29 сентября 2016 года в судебном заседании Ахтырского горрайонного суда Сумской области при рассмотрении уголовного дела, где защитником обвиняемого был Собина П.Н. Когда адвокат задавал вопросы свидетелю, прокурор обратился в суд с ходатайством о снятии его вопросов, указав, что защитник, таким образом, приобретает доказательную базу для другого уголовного производства, которое расследуется в отношении него.

По мнению адвоката, таким высказыванием прокурор распространил недостоверную информацию, унизил его честь, достоинство и деловую репутацию. Поэтому Собина П.М обратился в суд с иском об опровержении распространенной информации и возмещения морального вреда.

Судом первой инстанции адвокату отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку озвученная прокурором информация соответствует действительности (что подтверждено выпиской из уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований от 16 марта 2016 года). Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и частично согласился с доводами адвоката. Поэтому прокуратура обратилась в Верховный Суд, который признал, что решение апелляционного суда является незаконным и не соответствует нормам материального права.

Судом подтверждено, что утверждения адвоката о нарушении его прав и причинения ему нравственных страданиях действиями прокурора безосновательны и необоснованны. Также с адвоката в пользу прокуратуры области взыскано 1322,88 грн судебного сбора, уплаченного в связи с пересмотром дела в суде кассационной инстанции.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба прокуратуры области.