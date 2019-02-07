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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Жительница Сумщины отметила 100-летие

13 марта жительнице села Сопычь Неониле Федоровне Захлебаевой исполнилось 100 лет сообщает Глуховская райгосадминистрация.

Поздравить старожилку в такой знаменательный день приехали в приграничное село глава Глуховской райгосадминистрации Виктория Сокол, замглавы райсовета Галина Стороженко, Сопичский сельский голова Василий Ушачов, депутат райсовета Сергей Ахромеев, замдиректора коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» Глуховского райсовета Светлана Симак.

Нелегким было ее жизнь, пришлось пережить все тяжелые прошлого ХХ века, среди которых и война, и голод, и тяжкий труд в колхозе. Все выдержала, все пережила Неонила Федоровна, воспитала и вывела в люди шестерых детей. В свои 100 она еще является хорошей советчицей своей невестке Екатерине Федоровне, с которой душа в душу прожил почти 50 лет.

«Наша мама, бабушка и прабабушка прожила непростую жизнь, но не растеряла лучших человеческих ценностей, она добрая, ласковая, заботливая наша хранительница и заступница, своими молитвами и добрыми наставлениями помогает нам идти жизненными тропами», - так говорят о Неониле Федоровне ее родня.

От областной власти юбилярше вручили поздравительную грамоту главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, от районной - букеты цветов и подарки. Согласно районной программе социальной защиты населения Неонила Федоровна отныне ежемесячно будет получать доплату к основной пенсии в размере 25 процентов от среднего прожиточного минимума.

Общество 100-летний юбилей Глуховский район

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