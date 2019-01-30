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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23179

На сумском рынке киоск провалился под землю

Сегодня, 14 марта, произошел порыв железобетонного коллектора диаметром 600 мм на территории рынка СКД. Аварийная ситуация привела к провалу временного торгового сооружения, расположенного на канализационной сети.

«Пострадавших нет, ведь киоск - нерабочий: ни товара, ни продавцов в нем не было. Сейчас организована перекачка стоков, что позволяет не отключать жителей от водоснабжения и предотвратить выход сточных вод на поверхность. Однако для выяснения объемов повреждения и последующего выполнения работ расположенные на коллекторе МАФы должны быть демонтированы или перенесены», - прокомментировал ситуацию начальник участка канализационных сетей КП «Горводоканал» Михаил Гевлич.

Данный коллектор заложен на глубине около 6 м, и охранная зона составляет по 5 метров в обе стороны от наружных стенок канализационной трубы.

КП «Горводоканал» неоднократно поднимало проблему размещения сооружений в охранной зоне сетей. Однако, несмотря на запреты государственных строительных норм, над некоторыми канализационными коллекторами сведены МАФы, гаражные кооперативы, кафе, торговые площадки.

Владельцы незаконно установленных на сетях застроек должны помнить об ответственности за жизнь и здоровье людей, работающих в киосках и которые ежедневно подвергаются опасности. А также осознавать, что из-за расположенных сооружений до места аварии невозможно подвести технику и оперативно выполнить противоаварийные работы.

Право КП «Горводоканал» Незаконные МАФы Провал Рынок СКД

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