В Сумах пенсионерка обманула... мошенника Надеясь на очередную поживу, аферист под видом банковского работника пытался выпытать у 69-летней женщины коды доступа к ее карте. Однако та сама «развела» обманщика и оставила его без ожидаемого заработка.

Когда на мобильный пожилой сумчанки поступило смс-сообщение о якобы блокировке банком ее карточки, она даже не сразу поняла, о чем идет речь. А для того, чтобы уточнить информацию, позвонила по указанному номеру. Судя по коду, абонент находился в столице. Однако с первых же слов разговора она поняла, что общается с мошенниками. Как впоследствии женщина призналась: если бы она не была предупреждена своими младшими родственниками и не знала о подобных «разводах» из масс-медиа, то вполне вероятно, поверила бы в правдивость информации, которую ей очень настойчиво рассказывал собеседник.

Последний, назвавшись сотрудником одного из ведущих госбанков, пугал пенсионерку, что с ее счета якобы кто-то пытался несанкционированно снять деньги, поэтому служба безопасности заблокировала карточку. А чтобы восстановить доступ, ему якобы нужно немедленно знать все коды к карточке пенсионерки.

Женщина, которая буквально накануне сняла со счета всю пенсию, и точно зная, что срок действия карты вот-вот закончится, а потому все равно документ нужно будет менять, спокойно сообщила всю запрашиваемую информацию, после чего «банкир» положил трубку.

Однако через несколько минут он снова вышел на связь с вопросом, какая же сумма хранится на счете клиентки. На что пенсионерка уже открыто рассмеялась и ответила: «Именно столько, сколько ты зарабатываешь честным путем, и будешь получать в старости». После чего заблокировала карточку, чтобы ею злоумышленники не смогли воспользоваться в других целях.

Работники полиции говорят: мошенничество легче предотвратить, чем раскрывать его по факту совершения. И чем больше граждане прислушиваются к советам правоохранителей, тем меньше вероятность попасть им в ловушку аферистов. Поэтому советуют на примере этой сумчанки быть бдительными, внимательно прислушиваться к рекомендациям правоохранителей и предостережения родных, и при любых обстоятельствах сохранять спокойствие, выдержку и здравый смысл, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.