У ПФК «Сумы» будет очередной новый президент Сергей Ващенко покинул должность президента ПФК «Сумы», о чем заявил в Instagram.

По словам функционера, он передает руководство клубом в руки новому менеджменту во главе с новым владельцем, имя которого не назвал.

Напомним: в начале марта, после слухов о возможном снятии «Сум» с Первой лиги, клуб подтвердил намерения продолжить выступать во втором украинском дивизионе.

Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской Кобры, где он занимал руководящую должность.

В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко

Напомним: первый матч во второй части сезона «Сумы» должны сыграть против «Агробизнеса», встреча запланирована на 23 марта. После 17 матчей сумчане занимают 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.