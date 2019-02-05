У ПФК «Сумы» будет очередной новый президент

По словам функционера, он передает руководство клубом в руки новому менеджменту во главе с новым владельцем, имя которого не назвал.
Напомним: в начале марта, после слухов о возможном снятии «Сум» с Первой лиги, клуб подтвердил намерения продолжить выступать во втором украинском дивизионе.
Ранее Ващенко заявлял, что ПФЛ может заставить его снять клуб с участия в турнире из-за исключения из Первой лиги харьковской Кобры, где он занимал руководящую должность.
В феврале ФФУ сообщила об открытии производства в отношении Ващенко
Напомним: первый матч во второй части сезона «Сумы» должны сыграть против «Агробизнеса», встреча запланирована на 23 марта. После 17 матчей сумчане занимают 11-е место в Первой лиге, имея в активе 15 очков.
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