В Сумах соревновались студенты-баскетболисты

12-14 марта в спортивном зале СумГУ прошли соревнования ХХV областной спартакиады ЗВО I-II Ур. акк. по баскетболу (юноши). Сборные команды соревновались за награды и зачетные очки спартакиады: Сумской строительный колледж, Колледж СНАУ, Сумской колледж пищевой промышленности НУПТ, Роменский колледж «ГВУЗ КНЭУ» им. В. Гетьмана, Сумской медицинский колледж, Политехнический техникум КИ СумГУ, Путивльский педколледж, Машколедж СумГУ.
Третье почетное место заняла команда Политехнического техникума Конотопского института Сумского государственного университета. Второе место завоевали студенты Путивльского педколледжа. Первое место заняли студенты Машиностроительного колледжа Сумского государственного университета.
Студенты, которые завоевали призовые награждены грамотами и медалями, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.
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