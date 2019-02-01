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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51199

В детской больнице Сум появился уникальный операционный микроскоп

В отоларингологическом отделении детской клинической больницы Святой Зинаиды появился уникальный операционный микроскоп.

Прибор Allegra 500 производства компании Haad-Strait Surgical (Германия) стоимостью почти 3 млн грн приобретен средства государственного бюджета.

Оборудование является уникальным не только для Сумской области, но и для Украины. До сих пор его имели только областные больницы Харькова и Киева, частные клиники столицы, Ужгорода, Днепропетровска.

Операционный микроскоп имеет лучшую оптику, которая позволяет врачу получить изображение в 3D объеме. Используется для проведения более качественных и точных диагностических процедур, оперативных вмешательств, таких как удаление новообразований уха, осложнениях инородных тел уха, шунтирование барабанных перепонок, санирующих операций на среднем ухе.

Наличие такого оборудования позволило оснастить операционную отоларингологического отделения по современным требованиям европейских клиник и улучшить качество оказания медицинской помощи детскому населению, пишет сайт мэрии.

Общество Здравоохранение

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