Переправщиков нелегальных мигрантов взяли под стражу

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении трем мужчинам, которые по предварительному сговору переправляли иностранцев через государственную границу Украины вне пункта пропуска. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка нескольких граждан иностранных государств через границу Украины, совершенные организованной группой из корыстных побуждений) УК Украины.
В ходе следствия, проведенного следователями полиции, установлено, что трое жителей Середина-Будского района с целью незаконного обогащения организовали канал переправки иностранцев через государственную границу Украины из Российской Федерации. Согласно определенных ролей каждый из подозреваемых соисполнителей выполнял определенную функцию - от переправки лиц с иностранной территории, до сопровождения по Украине к месту временного убежища. Злоумышленников задержали непосредственно во время очередной «спецоперации» по перемещению четырех граждан Республики Бангладеш.
Как сообщил начальник Середина-Будского отдела Шосткинской местной прокуратуры Владимир Махортов, в четверг, 14 марта, всем трем подозреваемым по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 153 тыс. грн.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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