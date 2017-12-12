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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:11190

У Сумах пройшла творча зустріч із Адою Роговцевою

В рамках проведення фестивалю «Чехов-фест» в Агенції промоції «Суми» відбулася творча зустріч з народною артисткою Адою Роговцевою.

Ада Миколаївна провела теплу бесіду з сумчанами, розповіла веселі історії зі свого життя та запросила на свою виставу. Щиро відповіла на запитання присутніх та роздала автографи.

Привітати Аду Роговцеву прийшла гостя фестивалю перша леді України Марина Порошенко, яка подякувала організаторам «Чехов-фесту» за таку цікаву творчу театральну ініціативу.

Досуг Ада Роговцева

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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