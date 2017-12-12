У Сумах пройшла творча зустріч із Адою Роговцевою

Ада Миколаївна провела теплу бесіду з сумчанами, розповіла веселі історії зі свого життя та запросила на свою виставу. Щиро відповіла на запитання присутніх та роздала автографи.
Привітати Аду Роговцеву прийшла гостя фестивалю перша леді України Марина Порошенко, яка подякувала організаторам «Чехов-фесту» за таку цікаву творчу театральну ініціативу.
В Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чехов-Фест» відбудуться творчі зустрічі з акторами театру....
14 березня у приміщенні «Агенції промоції «Суми» у рамках проведення щорічного театрального фестивалю «Чеховфест» відбудеться творча зустріч з акторкою театру...
В Глухове хотят установить памятник народной артистке Украины Аде Роговцевой....
Своєю багатогранною діяльністю ці видатні українські жінки вплинули на розвиток і становлення української держави. Вони внесли вагомий вклад в культуру,...
Петр Порошенко вручил Аде Роговцевой Государственную премию имени Александра Довженко....