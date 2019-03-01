Сумские «педагоги» выбили «политехников» из чемпионата Украины

В шестом туре группового этапа команда «СДПУ» принимала «СумДУ». Единственный мяч в игре забил Руслан Окопный, так что именно «педагоги» занимают вторую строчку в группе и вслед за «ХНУ» идут дальше.
В воскресенье, 17 марта, сумская команда «Lex VSK-СумБуд» проведёт в манеже СумГУ ответный матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины...
В четверг, 14 марта, на площадке манежа СумГУ в рамках последнего тура группового этапа чемпионата Украины среди студентов встретятся команды...
13 марта в манеже Сумского государственного университета состоится Зональный чемпионат по футзалу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....
В Житомире состоятся матчи чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов 45+ и 55+...
10 марта прошли матчи ¼ финала открытого кубка города по футзалу среди ветеранов «45 лет и страше»....