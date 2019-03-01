Сумские «педагоги» выбили «политехников» из чемпионата Украины Сегодня, 14 марта, в Сумах прошла решающая игра за выход в плей-офф чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

В шестом туре группового этапа команда «СДПУ» принимала «СумДУ». Единственный мяч в игре забил Руслан Окопный, так что именно «педагоги» занимают вторую строчку в группе и вслед за «ХНУ» идут дальше.