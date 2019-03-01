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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:25180

Сумские «педагоги» выбили «политехников» из чемпионата Украины

Сегодня, 14 марта, в Сумах прошла решающая игра за выход в плей-офф чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

В шестом туре группового этапа команда «СДПУ» принимала «СумДУ». Единственный мяч в игре забил Руслан Окопный, так что именно «педагоги» занимают вторую строчку в группе и вслед за «ХНУ» идут дальше.

Спорт Футзал

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Сумчан приглашают на решающий матч плей-офф
Сегодня 14:30

Сумчан приглашают на решающий матч плей-офф

В воскресенье, 17 марта, сумская команда «Lex VSK-СумБуд» проведёт в манеже СумГУ ответный матч 1/8 финала Второй лиги чемпионата Украины...

Сумчан приглашают на студенческое дерби
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Сумчан приглашают на студенческое дерби

В четверг, 14 марта, на площадке манежа СумГУ в рамках последнего тура группового этапа чемпионата Украины среди студентов встретятся команды...

В Сумы съедутся спасатели-футболисты
12.03.2019 10:41

В Сумы съедутся спасатели-футболисты

13 марта в манеже Сумского государственного университета состоится Зональный чемпионат по футзалу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....

Сумские ветераны сыграют в Житомире
12.03.2019 07:12

Сумские ветераны сыграют в Житомире

В Житомире состоятся матчи чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов 45+ и 55+...

11.03.2019 10:24

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«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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