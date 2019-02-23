Заседание КДК по делу об участии ПФК «Сумы» в договорных матчах снова перенесли Контрольно-дисциплинарный комитет вновь перенес решение вопроса по участию ПФК «Сумы» в договорных матчах.

Сегодня в КДК должны были заслушать футболистов, однако никто из вызванных на заседание игроков не явился, пишет ua-football.com.

Следующее заседание намечено на 21 марта. Тогда комитет вновь хочет заслушать футболистов. Решение по вопросу должно быть принято 28 марта.

Начало весенней части сезона для ПФК «Сумы» назначено на 23 марта, тогда «сумчане» должны сыграть в гостях с «Агробизнесом» из Волочиска.