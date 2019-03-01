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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17207

Сумской биатлонист с серебром юниорского чемпионата Украины

14 марта в Яворове (Львовская обл.) стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону.

В первый день юниоры и юниорки соревновались в индивидуальной гонке.

Среди юниоров второе место завоевал Сумчанин Евгений Ивченко, который проиграл чемпиону всего 8 секунд, сделав на один промах больше. УК юниорок лучшей из наших была глуховчанка Татьяна Продан – она четвертая. Виктория Ермакова – пятая.

Завтра на юниорском чемпионате Украины пройдут классические эстафеты.

Спорт Биатлон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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