Сумской биатлонист с серебром юниорского чемпионата Украины

В первый день юниоры и юниорки соревновались в индивидуальной гонке.
Среди юниоров второе место завоевал Сумчанин Евгений Ивченко, который проиграл чемпиону всего 8 секунд, сделав на один промах больше. УК юниорок лучшей из наших была глуховчанка Татьяна Продан – она четвертая. Виктория Ермакова – пятая.
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