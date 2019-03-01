Сумской биатлонист с серебром юниорского чемпионата Украины 14 марта в Яворове (Львовская обл.) стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону.

В первый день юниоры и юниорки соревновались в индивидуальной гонке.

Среди юниоров второе место завоевал Сумчанин Евгений Ивченко, который проиграл чемпиону всего 8 секунд, сделав на один промах больше. УК юниорок лучшей из наших была глуховчанка Татьяна Продан – она четвертая. Виктория Ермакова – пятая.

Завтра на юниорском чемпионате Украины пройдут классические эстафеты.