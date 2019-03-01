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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:25191

Сумская биатлонистка завоевала малый хрустальный глобус

Сумчанка Юлия Журавок заняла первое место в зачете индивидуальных гонок на кубке IBU.

В трех гонках, в которых она принимала участие, Юлия дважды была на пьедестале: 1-е место в немецком Арбере и 2-ое – на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), а также 6-ой в австрийском Обертиллиахе.

Награждение прошло сегодня по окончании церемонии награждения призеров спринтерской гонки в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, которую выиграла выпускница СумГУ Ольга Абрамова.

Правда, в отсутствии Юли, которая сейчас находится на чемпионате мира в Остерсунде, приз получил тренер женской сборной Украины сумчанин Александр Беланенко.

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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