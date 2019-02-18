За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями Управление патрульной полиции в Сумской области подвело итоги первого месяца работы прибора TruCAM на дороге национального значения.

С 11 февраля на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы патрульной полиции Сумской области начали фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств с помощью прибора TruCAM.

За первый месяц использования прибора патрульные зафиксировали почти 100 случаев превышения водителями установленных ограничений скорости движения.

Патрульные напоминают, что:

- согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен.

- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.