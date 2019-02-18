Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:11188

За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями

Управление патрульной полиции в Сумской области подвело итоги первого месяца работы прибора TruCAM на дороге национального значения.

С 11 февраля на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы патрульной полиции Сумской области начали фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств с помощью прибора TruCAM.

За первый месяц использования прибора патрульные зафиксировали почти 100 случаев превышения водителями установленных ограничений скорости движения.

Патрульные напоминают, что:

- согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен.

- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.

Право Патрульная полиция Превышение скорости

По тематике

07.03.2019 12:20

Сумские копы задержали мошенницу (видео)

Патрульные задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству....

В Сумах 11-летний мальчик сбежал из дома
06.03.2019 10:23

В Сумах 11-летний мальчик сбежал из дома

Патрульные оперативно разыскали малолетнего беглеца....

05.03.2019 14:13

Сумские патрульные задержали мошенников (видео)

16 тыс. грн гривен отдала жительница Сумского района незнакомцу, чтобы спасти внука от тюрьмы....

Сумские патрульные приглашают на работу
26.02.2019 13:00

Сумские патрульные приглашают на работу

Продолжается набор в ряды патрульной полиции....

Чем занимались сумские патрульные на выходных
18.02.2019 16:42

Чем занимались сумские патрульные на выходных

В течение выходных (16-17 февраля) патрульные полицейские проработали 371 сообщение....

Новости

В Сумах на пожаре погибла женщина
Сегодня 07:36
За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями
Сегодня 06:11
Сумская биатлонистка завоевала малый хрустальный глобус
Вчера 22:25
Чемпионат мира по биатлону: сумчанка в 22 секундах от медали
Вчера 19:07
Ольга Абрамова победила в спринте на кубке IBU
Вчера 18:55
Заседание КДК по делу об участии ПФК «Сумы» в договорных матчах снова перенесли
Вчера 18:40
Сумские «педагоги» выбили «политехников» из чемпионата Украины
Вчера 18:25
У Сумах пройшла творча зустріч із Адою Роговцевою
Вчера 18:11
Переправщиков нелегальных мигрантов взяли под стражу
Вчера 18:02
В детской больнице Сум появился уникальный операционный микроскоп
Вчера 17:51
В Сумах соревновались студенты-баскетболисты
Вчера 17:06
У ПФК «Сумы» будет очередной новый президент
Вчера 16:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.