За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями

С 11 февраля на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы патрульной полиции Сумской области начали фиксировать превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств с помощью прибора TruCAM.
За первый месяц использования прибора патрульные зафиксировали почти 100 случаев превышения водителями установленных ограничений скорости движения.
Патрульные напоминают, что:
- согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен.
- согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.
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