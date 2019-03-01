В Сумах на пожаре погибла женщина

14 марта в 20:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой квартире дома по ул. Горького, 25. О возгорании сообщили соседи дома. В квартире было обнаружено тело женщины 1960 г.р. Причины происшествия устанавливается.
Как свидетельствует статистика, самыми распространенными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при использовании тепловых и электрических приборов, неосторожное обращение с огнем. Именно данные причины приводят к трагическим последствиям. Поэтому спасатели г. Сумы призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности в быту и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Сумские спасатели ликвидировали возгорание электрощитовой....
На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание жилых домов....
5 февраля в 19:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Осенняя в...
В Путивле около девяти часов вечера в полицию обратился местный житель с заявлением о поджоге своего дома....
28 февраля в 14:02 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Батуринская в г. Конотоп....