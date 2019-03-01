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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:36118

В Сумах на пожаре погибла женщина

В Сумах в результате пожара в квартире погибла женщина.

Фото Эрики Шпанцевой

14 марта в 20:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой квартире дома  по ул. Горького, 25. О возгорании сообщили соседи дома. В квартире было обнаружено тело женщины 1960 г.р. Причины происшествия устанавливается.

Как свидетельствует статистика, самыми распространенными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при использовании тепловых и электрических приборов, неосторожное обращение с огнем. Именно данные причины приводят к трагическим последствиям. Поэтому спасатели г. Сумы призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности в быту и быть максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре

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