Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54180

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс матчей

16-17 марта будут сыграны очередные матчи в рамках трех лиг Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум.

Игры традиционно пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Высшая лига

9 тур, 16.03.2019, суббота

15:00 Сумыхимпром-СДПУ-2 (1 место) - Форест (2 место)

16:00 Легион (Николаевка) (5) - Junior (4)

17:00 Колос (Севериновка) (3) - Натон (Постольное) (8 )

10 тур, 17.03.2019, воскресенье

14:00 Junior - Космос (Сад)

15:00 Колос (Севериновка) - Легион (Николаевка)

16:00 Натон (Постольное) - Форест

Первая лига: анонс шестого тура.

17.03.2019, воскресенье

11:00 Linnik Sport (1) - Феникс (3)

12:00 Ураган (6) - Интер-Сумы (2)

13:00 Машметалл (4) - Современник (5)

Вторая лига: анонс шестого тура.

17.03.2019, воскресенье

9:00 Валедианс (5) - Сумыхимпром (4)

10:00 Степановка-Юноши (3) - Ника (2)

Спорт Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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