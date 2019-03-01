Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс матчей

Игры традиционно пройдут в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Высшая лига
9 тур, 16.03.2019, суббота
15:00 Сумыхимпром-СДПУ-2 (1 место) - Форест (2 место)
16:00 Легион (Николаевка) (5) - Junior (4)
17:00 Колос (Севериновка) (3) - Натон (Постольное) (8 )
10 тур, 17.03.2019, воскресенье
14:00 Junior - Космос (Сад)
15:00 Колос (Севериновка) - Легион (Николаевка)
16:00 Натон (Постольное) - Форест
Первая лига: анонс шестого тура.
17.03.2019, воскресенье
11:00 Linnik Sport (1) - Феникс (3)
12:00 Ураган (6) - Интер-Сумы (2)
13:00 Машметалл (4) - Современник (5)
Вторая лига: анонс шестого тура.
17.03.2019, воскресенье
9:00 Валедианс (5) - Сумыхимпром (4)
10:00 Степановка-Юноши (3) - Ника (2)
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