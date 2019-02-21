У Сумах презентують виставку про Донбас 15 березня о 10:00 відбудеться презентація виставки «Донбас»: переPROчитання образу» (м. Суми, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека).

Виставка «Донбасс»: переPROчитання образу» (20 банерів) підготовлена Українським інститутом національної пам'яті спільно з Національним музеєм історії України. Контент виставки містить маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з Державного архіву Донецької області, що публікуються вперше.

Виставка є спробою деконструювання негативного медійного образу краю, створеного російською пропагандою та актуалізованого в українському суспільстві в умовах війни Росії проти України.