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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15242

В Глухове неизвестные с молотками напали на зал с игровыми автоматами (видео)

Ночью 13 марта на один из игровых залов Глухова было совершено нападение.

На видео распространенном сумским журналистом Михаилом Курочкиным в Фейсбуке видно, что в зал «вошли» двое мужчин.

«В Глухове двое неизвестных с молотками в руках посетили игровой зал, разбили 20 компьютеров. Поговаривают, что зал работает под протекцией некоего Михаила О., из полиции Глухова. Обратите внимание, что админ советуется с кем-то: вызывать 102 или нет. И не вызвали)», - написал журналист.

Как пишет Глухів.INFO, мотивируя свои действия «актом протеста против азартных игр» в виду того, что их дети оставляют там много денег, мужчины устроили погром. Они орудовали обычными молотками, которыми разъяренные борцы за справедливость трощили установленные в игорном зале автоматы. На место инцидента вызвали полицию. Владельцем заведения было составлено соответствующее заявление. В полиции комментарии относительно случившегося не предоставили, пишет 

Право Глухов Игорный бизнес Нападение

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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