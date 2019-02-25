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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41171

В центре Сум копы остановили пьяного водителя без прав

Патрулируя улицу Харьковскую, экипаж патрульных заметил автомобиль ЗАЗ Sens, водитель которого нарушил ПДД.

Остановив авто, инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. 20-летний сумчанин прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат оказался положительным - 0,84 промилле, что более чем 4 раза превышает допустимую норму. Однако с результатом алкотестера тот не согласился, но в то же время категорически отказался проходить осмотр в медицинском учреждении. Также инспекторы установили, что он не имеет всех необходимых документов для вождения.

На руководителя патрульные составили административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.

Право Пьяный за рулем

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