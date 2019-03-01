Появилось видео с пожара, в котором погибла сумчанка (видео)

На тушение направили дежурный караул 3-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. На окнах были установлены решетки, поэтому спасателям пришлось взламывать специнструментом входные металлические двери в помещение. Усложняло ситуацию то, что стены изнутри были утеплены пенопластом. Это привело к быстрому распространению огня и образованию сильного задымления, поэтому пожарные работали в защитных аппаратах. В комнате на диване они обнаружили тело женщины.
В 20:44 удалось локализовать возгорание, а в 21:02 - ликвидировать.
Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Огнем повреждены диван, телевизор, вещи домашнего обихода, внутренняя отделки стен на площади до 10 кв. м.
На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшей оказалась - хозяйка квартиры 1960 г.р., которая проживала в квартире одна. Причина возгорания устанавливается.
На Сумщине в 2019 году на пожарах уже погибли 12 человек. Причины этих случаев разные и последствия одни - потерянные жизни. Давайте вместе остановим страшную статистику - соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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