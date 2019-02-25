Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04157

На Сумщине нашли 7 боеприпасов времен войны

14 марта в 17:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в поле на расстоянии 4 км от жилых домов с. Хмелев Роменского района.

На опасные находки случайно наткнулся местный житель. По прибытию на место находки, предметы идентифицировали, как семь 122-мм. артснарядов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Роменский район Устаревшие боеприпасы

По тематике

В Ахтырке пиротехники обезвредили устаревший боеприпас
13.03.2019 09:40

В Ахтырке пиротехники обезвредили устаревший боеприпас

12 марта в Ахтырке группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы...

Ахтырчанин нашел на огороде гранату
11.03.2019 11:53

Ахтырчанин нашел на огороде гранату

10 марта в 15:40 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Ахтырка на ул. Широкой был...

Житель Сумщины на лугу нашел устаревший боеприпас
07.03.2019 14:55

Житель Сумщины на лугу нашел устаревший боеприпас

6 марта в 15:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на боеприпас, в...

04.03.2019 14:54

На Сумщине будут судить грабителей, которые обнесли дом знакомого

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Роменского района и 33-летнего жителя г....

25.02.2019 15:50

На раскрытие кражи роменским полицейским понадобилось меньше суток

Как выяснилось во время поисково-следственных действий, к преступлению оказался причастен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.