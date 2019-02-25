На Сумщине нашли 7 боеприпасов времен войны 14 марта в 17:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении подозрительных предметов в поле на расстоянии 4 км от жилых домов с. Хмелев Роменского района.

На опасные находки случайно наткнулся местный житель. По прибытию на место находки, предметы идентифицировали, как семь 122-мм. артснарядов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.