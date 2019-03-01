На Сумщине на пожарах погибли 12 человек Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году трагические случаи зафиксированы в Середина-Будском, Тростянецком, Глуховском, Сумском районах, городах Шостка, Сумы и Конотоп. Возраст погибших от 27 до 94 лет.

Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушение правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - совместно с представителями органов власти, соцработниками и другими службами осуществляют совместные рейды, проводят разъяснительную работу среди населения, выступают в трудовых коллективах, вместе с педагогами учат детей требованиям безопасности.

Однако каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому надо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните, правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.