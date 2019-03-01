Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5423

На Сумщине на пожарах погибли 12 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году трагические случаи зафиксированы в Середина-Будском, Тростянецком, Глуховском, Сумском районах, городах Шостка, Сумы и Конотоп. Возраст погибших от 27 до 94 лет.

Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушение правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - совместно с представителями органов власти, соцработниками и другими службами осуществляют совместные рейды, проводят разъяснительную работу среди населения, выступают в трудовых коллективах, вместе с педагогами учат детей требованиям безопасности.

Однако каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому надо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Помните, правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре

По тематике

Сегодня 10:55

Появилось видео с пожара, в котором погибла сумчанка (видео)

14 марта в 20:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Горького....

В Сумах на пожаре погибла женщина
Сегодня 07:36

В Сумах на пожаре погибла женщина

В Сумах в результате пожара в квартире погибла женщина....

В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке
12.03.2019 10:56

В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке

Сумские спасатели ликвидировали возгорание электрощитовой....

11.03.2019 15:06

На Сумщине ночью спасатели тушили два пожара

На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание жилых домов....

06.03.2019 14:07

На Сумщине пожарные спасли пожилую женщину

5 февраля в 19:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Осенняя в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.