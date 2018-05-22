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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01304

Сумчан приглашают на футквест

В Сумах стартует 12-й сезон футквеста.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Smile

Мы знаем, как вы скучали по таким воскресеньям Smile После года затишья мы решили попробовать снова вернуться на улицы города Сумы для решения различных заданий, головоломок и поиска новых локаций и точек :)» - пишут организаторы.

Игра состоится 24 марта 2019 года.

Начало регистрации 10:30.

Место старта: сквер рядом с ТРЦ «Лавина».

Стоимость: 200 грн с команды.

Количество людей в команде: от 2 до 5 человек.

Это первая игра нового 12 сезона игр FootQuest в городе Сумы.

Ссылка на обязательную регистрацию: http://bit.ly/fq121registration.

Подробности тут.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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