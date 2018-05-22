Сумчан приглашают на футквест В Сумах стартует 12-й сезон футквеста.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!

Мы знаем, как вы скучали по таким воскресеньям После года затишья мы решили попробовать снова вернуться на улицы города Сумы для решения различных заданий, головоломок и поиска новых локаций и точек :)» - пишут организаторы.

Игра состоится 24 марта 2019 года.

Начало регистрации 10:30.

Место старта: сквер рядом с ТРЦ «Лавина».

Стоимость: 200 грн с команды.

Количество людей в команде: от 2 до 5 человек.

Это первая игра нового 12 сезона игр FootQuest в городе Сумы.

Ссылка на обязательную регистрацию: http://bit.ly/fq121registration.

Подробности тут.