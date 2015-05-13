Сумчан запрошують на ЕкоКрос на Чешці

Умови конкурсу прості:
Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за об'ємом усіх зібраних сміттєвих пакетів.
Ті, хто зайняв перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети!
А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.
Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй Google-форму:
Початок о 13:00.
Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.
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