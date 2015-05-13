Сумчан запрошують на ЕкоКрос на Чешці 30 березня у Сумах пройде «ЕкоКрос», приурочений до всесвітньої акції «Година Землі».

Умови конкурсу прості:

Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за об'ємом усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Ті, хто зайняв перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети!

А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.

Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй Google-форму:

Початок о 13:00.

Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.