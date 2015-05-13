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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52142

Сумчан запрошують на ЕкоКрос на Чешці

30 березня у Сумах пройде «ЕкоКрос», приурочений до всесвітньої акції «Година Землі».

Умови конкурсу прості:

Команди - учасниці мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за об'ємом усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Ті, хто зайняв перші три призові місця - отримають цінні подарунки та гаджети!

А допоки визначаються переможці - учасники відпочиватимуть зі смачною кавою та смаколиками.

Готовий? Клич родину і друзів, збери свою команду з 5 чоловік та заповнюй Google-форму:

Початок о 13:00.

Деталі за телефоном: (0542) 67-98-39.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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