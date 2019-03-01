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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03271

В Сумах водитель совершил ДТП и поехал дальше

Водитель, совершивший ДТП и оставивший место происшествия, получил от патрульных два протокола.

На днях патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место, инспекторы предварительно установили, что на выезде из города произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Golf.

Во время встречного разъезда водитель легковушки Volkswagen Golf не придерживался безопасного интервала, после чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Несмотря на ДТП водитель Volkswagen Golf не остановился и продолжил двигаться в направлении центра города. Уже на улице Харьковской, возле одной из автозаправок, «беглеца» все же остановили.

Патрульные составили на 68-летнего руководителя Volkswagen Golf административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП. Материалы дела переданы в суд.

Уважаемые водители! В случае причастности к ДТП водитель обязан: немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия!

Помните:

- санкция статьи 122-4 (оставление места ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток;

- санкция статьи 124 (совершение ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Будьте сознательными, не нарушайте ПДД!

Право Дтп

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