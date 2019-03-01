В Глухове задержали наркодилера По подозрению в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства задержан глуховчанин.

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 37-летнему мужчине, который совершил ряд преступлений в сфере оборота наркотических средств. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств) УК Украины.

«В ходе следствия, проведенного сотрудниками полиции, установлено, что подозреваемый, который до этого уже был осужден за аналогичное преступление, на путь исправления не стал и продолжил свою преступную деятельность. В частности, задокументирован факт продажи указанным лицом местному жителю 5 свертков каннабиса, общей массой около 10 г», - рассказал начальник Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Антон Прокопенко.

В настоящее время наркодельцу по ходатайству прокуратуры решением Глуховского горрайонного суда от 15 марта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.